AMLO le da con todo al Bronco

Iran Hernández

Por:

De visita en Nuevo León, el precandidato a la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador criticó que la alternancia no surtió el efecto esperado por los regiomontanos, al referirse a la gestión del gobernador con licencia Jaime Rodríguez Calderón.

Durante un evento masivo que inició alrededor de las 16:40 horas en el Gimnasio Monterrey 400 y ante unas 3 mil personas, el precandidato de Morena enfatizó que si bien El Bronco, quien también aspira a ser candidato a la presidencia, era independiente solo de forma, al no ser libre de la “mafia del poder”.

“Ya está demostrado que no sirve la llamada alternancia, aquí ustedes en (Nuevo León) lo han constatado. No se trata de que está un partido en el gobierno y después de ese partido sigue otro, y todo sigue igual.

“Se tiene que arrancar de raíz ese régimen corrupto de injusticias y privilegios, si no tendría ningún sentido, si no, miren la reciente experiencia de Nuevo León. Creyeron que iba a haber un cambio con un independiente, se los dijimos, y les dijimos que era un independiente del pueblo, no no de la mafia del poder”, arremetió López Obrador.

Desde las 15:00 horas con batucada, ventas de muñecos mini-pejes, tazas, y libros, así como porras, incluyen do empujones por la conglomeración y logística del evento los simpatizantes del líder nacional de Morena se congregaron en el Gimnasio Monterrey 400 en la colonia Tierra y Libertad al norte de Monterrey.

Acompañado por los dirigentes de Morena, del Partido del Trabajo, Encuentro social, así como simpatizantes y militantes de estos partidos políticos, enfatizó que a diferencia de otros políticos AMLO no defraudará a la población.

“Bueno eso no va a suceder con nuestro movimiento, estoy muy consciente de mi responsabilidad histórica, no voy a fallarles, no voy a traicionar al pueblo”, enfatizó durante su mensaje, donde destacó en sus propuestas erradicar la corrupción, dar oportunidades a los jóvenes y abrir dos nuevas refinerías en el país.

Los seguidores de “El Peje” arribaron al inmueble en camiones puestos por los encargados de los diversos sectores partidistas de municipios como Guadalupe, Apodaca, Montemorelos, entre otros

de los que colgaban mantas en apoyo al político tabasqueño.

Los pendones, banderas del PT, Morena y PES se podían observar por cualquier lado en apoyo a AMLO, donde los seguidores y simpatizantes se abalanzaron sobre él para conseguir una selfie o saludarlo, dificultando el acceso y salida del gimnasio.

También se escuchaban porras como "Es un honor estar con Obrador", vitoreadas por los asistentes en las pausas tras los casi 50 minutos de discurso del precandidato

Ante la congregación de personas en la asamblea los asistentes quedaron atrapados por un espacio de 20 minutos, y formaron largas filas para salir del estacionamiento del espacio deportivo intensificando el tráfico en la zona de la avenida Rodrigo Gómez y Almazán.

El evento se realizó ante miles de simpatizantes en una zona muy cercana al sector Tierra y Libertad, donde López Obrador fue acompañado por el líder nacional de este movimiento y del Partido del Trabajo, Alberto Anaya y por el empresario Alfonso Romo.

También estuvo la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, y el Presidente de Encuentro Social, Juan Manuel Alvarado y miembros de Resdes Sociales Progresistas (RSP).

Entre los asistentes estuvieron los diputados locales Cosme Eal, Gabriel Tlaloc, Felipe de Jesús Hernández y Sergio Arellano del PT, el dirigente estatal de Morena Edelmiro Santos, el de Encuentro Social -juan Manuel Alvarado, Jorge Blanco diputado independiente y Álvaro Suárez de la asociación 5X.

También estuvo Patricio Zambrano aspirante a la alcaldía de Monterrey, y excandidato a este puesto por el PT, y los alcaldes de Vallecillo Adolfo Chapa, el de Doctor González Juan José Vallejo, y el de Ciénega de Flores Pedro Casas.