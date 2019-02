Amenaza Estado a activistas de abrirles proceso penal si vuelven a plantarse

Tras desalojo de domingo por la madrugada, integrantes de Únete Pueblo acuden a Derechos Humanos a denunciar abusos como amenazarlos con armas por parte del Estado

INFO7

Por: David Torres



Al desalojarlos por segunda ocasión, el gobierno del Estado desacató una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de respetar del derecho de "Únete Pueblo" a manifestarse pacíficamente.

Por tal motivo, sus integrantes acudieron este lunes a presentar una segunda queja contra el gobernador Jaime Rodríguez al cual calificaron de represor pues les amenazaron que si se vuelven a instalar les abrirán un proceso penal.

"A mí a la par me dijeron que si íbamos a regresar a instalar este plantón se nos iba a llevar un proceso porque ya sería la tercera ocasión".

"Queda muy claro que es un gobierno represor y aparte nos está fallando a los ciudadanos de Nuevo León", dijo la vocera Rocío Montalvo.

El pasado 20 de enero, los activistas ya había sido desalojados por policías estatales de los pasillos del Palacio de Gobierno donde protestaban por las tarifas camioneras.

A raíz de ese hecho presentaron una queja y luego se plantaron en la Explanada de los Héroes.

Este domingo por la madrugada nuevamente los retiraron y los amenazaron que si se instalan les abrirán un proceso penal.

"Me intimidan en el sentido de que como negué a retirarnos, me enseñan las armas y me dicen que si estoy consciente del riesgo que tienen mis compañeros, yo me mantuve y dan la orden de retirar las armas y en ese momento llegan con mis compañeros quienes se encontraban dormidos", relató la activista.

Montalvo señaló que esa noche a ella y otros seis compañero, no los llevaron a las celdas, pero sí los tuvieron una hora arriba de las patrullas mientras el notario elaboraba un acta con falsedades.

"Levanta un acta donde dice que nos retiramos en común acuerdo y yo le pido, yo estaba adentro de la unidad de policías y le digo que tienen que asentar que a Rocío Montalvo se le retuvo en contra de su voluntad por no querer retirarse del plantón y no me leyeron mis derechos, no me registraron, fue una detención arbitraria", dijo.

Además de la queja presentada en Derechos Humanos, el organismo interpondrá una demanda penal ór intimidación y analizan instalarse nuevamente en el lugar.