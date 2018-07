Amenaza alcalde electo de San Pedro con demoler los 4 museos de Mauricio

El alcalde electo de San Pedro, Miguel Treviño, advirtió que si la administración saliente construye los museos sin clarificar la información, la próxima gestión los demolerá

El alcalde electo de San Pedro, Miguel Treviño, exigió a la administración del alcalde saliente, Mauricio Fernández, información técnica y financiera de los museos proyectados, pidió que mientras se aclara este tema se suspendan los planes y advirtió que, si el municipio persiste en hacerlos sin transparentar y sin justificar su construcción, el gobierno a su cargo los demolerá.

"Si esta administración construye museos brincándose las trancas legales y democráticas, a la próxima administración de cambio le tocará ponerse del lado del ciudadano y demoler lo que se haya hecho de esta manera", advirtió.

Treviño de Hoyos, quien este jueves recibió la constancia de mayoría por su triunfo en las elecciones de alcalde del pasado domingo 1 de julio, acudió esta tarde al Palacio Municipal a pedir que amplíe por 45 días hábiles la consulta pública de la iniciativa de Reglamento de Museos, plazo contado a partir de que el Ayuntamiento transparente y dé a conocer a la ciudadanía todo lo relacionado con esos proyectos,

El presidente municipal electo, quien ganó sin ir postulado por ningún partido político y cuya gestión inicia el próximo 31 de octubre, dijo que en campaña electoral los vecinos le denunciaron que desconocen la información sobre esos museos promovidos por Fernández Garza, a los que éste ha bautizado como "La Milarca", "Cretácico de Vallecillo", "El Ojo, Arte Popular" y "Numismática", proyectos que busca hacer realidad en los menos de cuatro meses que le faltan por concluir su gestión, y en los que el municipio invertiría al menos 220 millones de pesos.

En el escrito entregado en el Palacio Municipal, Treviño de Hoyos relató los 12 puntos elementales que se desconocen de la obra y pidió darlos a conocer, para que la comunidad esté enterada.

Entre ellos, se refirió al estudio de costo-beneficio, las propuestas que se presentaron a nombre de Mauricio y Norma Fernández S.A.P.I. de C.V, y La Milarca A.C., la solicitud que en lo personal hizo Fernández Garza y los acuerdos al respecto, y el estudio que justifique por qué se expondrá la colección de ellos dos y no la de otras personas interesadas en difundir sus acervos.

Además, pidió que se den a conocer los proyectos arquitectónicos, ejecutivos, paisajísticos, urbanísticos y museográficos, el presupuesto, las fuentes de financiamiento, las licencias de uso de suelo y construcción, los estudios de impacto ambiental, las factibilidades técnicas, así como las convocatorias, bases y fallos de los concursos, licitaciones y proyectos de adjudicación de los contratos de obra pública.

También reclamó información sobre el presupuesto anual estimado para que el municipio opere, mantenga, custodie y dé seguridad a ese acervo, y exigió que se aclare todo lo relacionado con la contratación de pólizas de seguros para cuidar un acervo estimado en 107 millones de dólares.

"No hay una hojita con información sobre cuánto va a costar este proyecto", denunció.

Y remató: "Oigan, no podemos manejarnos como municipio bananero, no somos eso: somos San Pedro Garza García, un municipio que aspira a ser de primer mundo".

-Esa información, ¿no la tienen o la están ocultando?, se le preguntó.

-"Eso no lo puedo saber yo, lo que sí sé es que no la tengo yo en mi mano", respondió.

-¿Es irracional insistir en un proyecto a tres meses de salir?

-"Pues es poco serio. Yo sí creo que es poco serio".

Treviño de Hoyos insistió en que la comunidad desconoce estos datos elementales.

"Aunque haya aprobación del Cabildo, si los ciudadanos no tienen esa información sería un atropello realizar la construcción de esos museos en estas circunstancias", recriminó.

"Si la administración saliente puede demoler Juntas de Vecinos para proyectos del alcalde, también nosotros podemos demoler proyectos del alcalde junto con los vecinos", sentenció.

Y contundente, advirtió: "El alcalde saliente no puede ser juez y parte por su claro conflicto de interés en este tema. Le pediría que transparente estos proyectos; o si no, no podremos avanzar ni darle continuidad a los proyectos."

El presidente municipal electo le mandó un mensaje a Fernández Garza.

"Al alcalde le pido que reflexione sobre si esto es una prioridad para su persona o si es una prioridad para San Pedro", recalcó.