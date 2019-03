Alumno sorprende a maestra regalándole un gallo por su cumpleaños

Por: Redacción





Esthefany Gutiérrez, maestra de primaria en Tamaulipas, cumplió años y uno de sus alumnos al no tener dinero para comprarle un obsequio le hizo uno de los regalos más inesperados que ha recibido: un gallo.

La maestra de la escuela primaria Virginia Abigail Garza López, de Matamoros, Tamaulipas, detalló a través de Facebook que días antes de su cumpleaños el pequeño se acercó a ella y le confesó que no tenía dinero, pero quería obsequiarle algo.

"Sonreí y con un sentimiento que involucraba alegría y tristeza al mismo tiempo respondí que no era necesario el obsequio, con su intención era mas que suficiente", dijo la maestra.

A los pocos días su alumno le dijo que había llevado su regalo, pero que lo tenía escondido en la entrada de la escuela porque los demás maestros no lo iban a dejar pasar, la maestra sorprendida por sus palabras le dijo que fuera por el regalo.

"Llegó con una caja de cartón, perforada por un costado y un hilo la envolvía para dar firmeza al obsequio, me quedé sorprendida. Me dijo: ´Es un gallito maestra, escogí el más bonito que tenía para traérselo, no tengo dinero para comprarle nada, pero espero le gusten los gallos y no se preocupe, busqué con los vecinos quién me diera rait a la escuela para poder traerle su regalo´".

El gesto emocionó más a la joven maestra porque el niño todos los días usa su bicicleta para llegar a la escuela, por lo que ese día regresaría a pie a su casa.

La publicación rápidamente se ha hecho viral y los comentarios de ternura y admiración del menor no se han hecho esperar.