Alumno herido en colegio da lección de espíritu de lucha

Sobrevivir a un disparo de arma de fuego en la cabeza, es tal vez más que un milagro de vida. Luis Fernando, es el vivo retrato de uno que le sigue dando la vuelta al mundo

Ernesto Ochoa

Por:

INFO7 - Para contar su historia de espíritu de lucha habría que ir a ese fatídico 18 de enero de 2017.

A las aulas del colegio donde llegó el terror.

Fernando Ramírez, padre uno de los tres alumnos heridos en el tiroteo recuerda aquella mañana.

"Me avisó mi esposa que habían hablado del colegio que un niño había lastimado a otro".

"Muy impresionante, una escena diferente no cualquiera escena, un plantel con muchas patrullas y el Ejército", explicó.

Logró ingresar al colegio recibiendo la noticia.

"La coordinadora me dice que había recibido un impacto de bala, era muy confuso todo. Rezando pidiendo a Dios que nos ayudara".

El alumno fue llevado en estado crítico al Hospital Universitario, donde también fue ingresada su maestra Cecy.

"En el radio escuché que ya había dos niños muertos".

Los padres del alumno herido fueron informados por lo médicos que habría que esperar 72 horas.

Luis Fernando fue sometido a una intervención quirúrgica, el disparo que le efectuó su compañero Federico fue a corta distancia.

"Las primeras 72 horas, fueron las más críticas nos decían que eran vitales, el que pasaran 72 horas ya teníamos una esperanza".

"El tipo de lesión que él sufrió la mayoría no estarían vivos", dijo Aurora, madre del menor.

Permaneció inconsciente diez días y en coma.

Su familia tenía fe de que el milagro llegaría tarde o temprano.

Los esfuerzos médicos, las oraciones y la resistencia de Luis Fernando, daban una gran lección de supervivencia.

Pudo volver para luchar y rompió el silencio.

"Nada más me acuerdo que estaba en el hospital no sabía porqué, estaba muy confuso me decían que yo me había caído".

"Yo estaba en la cama me estaban platicando, pues lo que pasó y si lloré me enojé", recordó.

Ahora debía luchar contra las secuelas de la herida que sufrió.

Perdió parte de la movilidad de su cuerpo, no podía caminar, era como si hubiese vuelto a nacer.

"En su terapias ha tenido momentos de dolor".

"Empezamos a darle estímulos de las cosas que le gustaban y queríamos que estuviera alegre de que pudiera estar el día a día de la mejor manera", explicó su mamá.

El 15 de marzo de 2017 fue dado de alta comenzando sus terapias en casa.

Su entereza lo llevó a ser casi el mismo, recordaba su gusto por la lectura, por las películas de súper héroes, siempre impulsado por el amor de sus padres.

"Yo no sabía que estaba pasando yo pensé que iba a caminar, iba a salir del hospital caminando, pero luego me di cuenta de que no me podía mover, ni rascar ni quitarme el sudor".

"Con fuerza con voluntad y con el apoyo de mis papás", aseguró.

Su voluntad lo ha llevado a vencer todos los obstáculos, en junio de 2017 se graduó de la secundaria.

Ahora busca su siguiente meta, volver a caminar solo y asistir a la preparatoria.

Gradualmente se sigue recuperando sin ningún tipo de odio hacia su agresor.

Luis Fernando es ejemplo de lucha, valor y desea que otras personas aprendan una lección milagrosa.