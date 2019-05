Alcaldes dicen 'no' al aumento en tarifas camioneras

Por: Maleny Quezada





La propuesta de aumento a las tarifas del transporte público que se espera sea votada el día de mañana no contará con el respaldo de algunos de los alcaldes metropolitanos, según adelantaron.

Para el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, un aumento a las tarifas es injustificable, por lo que el sentido de su voto será en contra de cualquier alza al transporte público.

"Nosotros vamos a ir en sentido negativo, no vamos a estar de acuerdo con ese aumento y esa sería nuestra postura el día de mañana", señaló en entrevista.

Añadió que el gobierno del estado debería ejercer las sanciones correspondientes, esto ante la amenaza de transportistas de acortar los horarios de servicio si no se sube a votación la propuesta presentada por ellos, que contempla alzas de hasta $6 pesos.

"El gobierno del estado, a través de las áreas responsables del tema de transporte público, podrá ejercer las sanciones correspondientes a efecto de que no se amague con esto para tratar de cobrar injustificadamente más".

Asimismo, indicó que lo urgente es resolver los problemas de movilidad y no plantear alzas que de momento no son justificadas.

"Creo que el Consejo del Transporte debe proponer una propuesta integral que venga a resolver muchos de los problemas de movilidad que tiene ya nuestra ciudad, que venga a resolver también el problema de la ineficiencia y la falta de suficiencia de transporte público que actualmente hay en algunos puntos en la ciudad. Creo que el Consejo debería abordar ese tipo de problemas y el tema del aumento dejarlo para un momento en que se pueda justificar un cobro más alto por el transporte", puntualizó De la Garza.

Por su parte, el alcalde de San Nicolás, Zeferino Salgado, fue puntual al señalar que no apoyará la propuesta de aumentar $2 pesos la tarifa en efectivo, pues lo que urge es una reestructuración.

"No la voy a apoyar, ya les he dicho en varias ocasiones que lo que urge es hacer una reestructuración total del sistema de movilidad (...) No hubo una presentación de un proyecto nuevo de ingeniería solamente están viendo el tema de costos con compromisos de mejorar los camiones, pero vamos a seguir con la misma cantidad de camiones, esa no era la solución", manifestó.

Quien anteriormente se ha manifestado también en contra del aumento es el alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo, que también tiene voz y voto en el Consejo del Transporte.