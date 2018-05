Alarma detención de violador en Salinas Victoria

Luego de que la Fiscalía del Estado detuviera a un sujeto acusado de violar a cuatro mujeres, habitantes del municipio indican que la seguridad es deficiente y que eso provoca anarquía en el transporte público

INFO7 - En el municipio de Salina Victoria, la comunidad se siente insegura e insatisfecha con el transporte público, pero no les queda de otra más que usarlo porque para viajar a la zona metropolitana sólo hay una ruta de camión y los taxis cobran 350 por viaje.

"De los camiones batallamos mucho porque ya no llegan hasta Monterrey, nomás nos dejan hasta aquí a San Nicolás, y pues a veces vamos hasta Monterrey y tenemos que agarrar el Metro o un taxi que nos lleve hasta allá porque ya nada más hasta aquí a San Nicolás van los camiones".

"Los taxistas que vienen de Monterrey nos cobran a veces hasta 300 pesos, 350 pesos", afirmó Amalia Rodríguez.

A los salinenses los sorprendió la detención de un sujeto identificado como Jorge Antonio de Ochoa, de 27 años de edad, quien está acusado de violar y robar con violencia a cuatro mujeres de ese lugar, del 11 de diciembre al 23 de abril.

El hecho lo atribuyen a la inseguridad que reina en el municipio y no ha podido controlar la autoridad.

"Aquí no hay seguridad, el alcalde de aquí no manda policías para nosotros, yo soy de San Mario, no manda, los policías a veces andan a pie porque no les da patrullas", dijo Jacinta García.

"Eso está mal porque ahora tenemos que fijarnos quienes son los de los taxis o que sean más o menos que ya los conocemos porque en la noche va mucho taxista que no es de aquí y pues eso no está bien", agregó Rodríguez.

Pero para que no suceda otro hecho así exigieron que se introduzcan más rutas aparte de las 310.

"Anoche me fui en un Bosques, me bajé en la orilla de la carretera, me fui caminando, llegué a las 12:00 de la noche a la casa, toda la orilla. Había salido a las 10: 25, casi dos horas caminando sola ahí voy caminando porque no hay camiones", dijo otra vecina del lugar.