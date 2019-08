Alarga Semarnat resolución sobre presa Libertad

Para resolver si aprueba o no la Manifestación de Impacto Ambiental sobre el proyecto de la Presa Libertad, la Semarnat solicitó información adicional y suspendió por unos días el plazo para resolver si lo aprueba o no. La dependencia federal tomará medidas para que el plazo no siga corriendo en vista de que tiene 60 días para resolver

Noticias de hoy - 06/08/2019 12:00 p.m.