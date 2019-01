Agotan regios gasolina desesperadamente

Este jueves se mantuvo entre 12% y 15% el número de gasolineras sin servicio, según Onexpo

INFO7

Por: David Torres



Presas del pánico, los regiomontanos están batiendo récord en compra de gasolina.

En promedio, una gasolinera vende, en dos días, 2 mil litros, que es lo que le cabe a una pipa de Pemex, sin embargo, a raíz de que se le dio difusión al supuesto desabasto, ahora se le agota en cuestión de horas.

"Compañeros gasolineros, empresarios gasolineros, nos dicen: ´es que llega la pipa y lo que yo vendía, me duraba dos días, ahora me dura cuatro horas´ porque sigue la demanda de pánico, lo que debería de consumirse en diez días, por dar un número, no es exacto, lo quieren consumir en un medio día o un día, eso es lo que está sucendiendo", dijo el vocero y tesorero de Onexpo, Mauricio González.

Diariamente, en Nuevo León se venden entre 7 y 10 millones de litros de gasolina, pero con las compras de pánico subió a 100 millones por eso el desabasto.

"Se consumen 7 millones de litros de gasolina al día, pero hay demanda, hay 2 millones de carros, hay aproximadamente 2 millones de carros, si cada carro quiere cargar 50 litros, si cada carro quiere cargar 50 litros, pues son 100 millones de litros", abundó.

Según la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, la Onexpo, el número de gasolinas que estaban cerradas bajó de 25% a 12%, pero las compras de pánico siguieron generando largas filas lo cual perjudicará la normalización.

"Si la empresa, si la planta de Pemex trabajara normalmente como venía trabajando, en condiciones normales, sin falta de combustible, se le presenta una condición como la que se está dando que es las compras de pánico, ni en esa condición las plantas están suficientemente capacitadas para hacerles frente", secundó el Presidente de ese organismo gasolinero, Carlos Guerra.

La Onexpo reiteró que aún y con el anuncio del Presidente López Obrador de que los ductos Monterrey-Reynosa fueron picados, aseguraron que pronto retorne la normalidad pues ya reinició la distribución de pipas de la estación Santa Catarina que es la que surte al 60% de las gasolineras.

"No hagan compras de pánico, váyanse a trabajar a sus trabajos, no gasten tantas horas, a las amas de casa, váyanse a sus casa", afirmó González.

Indicaron que el ducto Cadereyta-Santa Catarina sí fue cerrado el lunes por la tarde, pero ya está abierto y no perjudicó tanto porque la estación de almacenamiento de Santa Catarina también se llena con pipas.