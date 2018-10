Agencia de viajes defrauda a regios con boletos de la NFL

Noticias de hoy - 09/10/2018 09:21 a.m.

Miriam Abrego



Varios ciudadanos han denunciado ser víctima de fraude a través de la empresa Excellent Tours, cuyo propietario identifican como José Antonio Salazar Arizpe, mejor conocido como Tony Salazar, un comentarista deportivo, pues señalan tras venderles paquetes deportivos termina cancelándoles los viajes a escasas horas de la salida.

Una de las víctimas se identifica como Eduardo Garza y un amigo suyo, quienes junto con sus familias pagaron paquetes para ir a un partido de la NFL.

"Pagamos ocho lugares para ir a ver el juego Houston Vs. Dallas. El paquete incluía transportación, hospedaje y entradas...", narró Garza, quien molesto e indignado por la estafa y a acudió ante la Profeco y la Fiscalía de Justicia del Estado para realizar los trámites correspondientes con el objetivo de recuperar los casi $30,000 pesos que pagó.

Aunque Eduardo Garza comenzó el pago de su experiencia deportiva desde el pasado mes de abril, fue justamente el pasado viernes cuando, tres horas antes de partir, el propio Tony Salazar le marcó para cancelar el viaje ya pactado.

"El viernes que era la salida, tres horas antes de irnos nos habla y nos dice que no tiene chofer que el viaje se cancelaba y que esta semana nos regresaba el dinero", narró el hombre, y remarcó que tras hacer público el caso en redes sociales el propio comentarista le llamó este lunes para decirle que no le regresaría el dinero por haber hecho público el caso.

"Me habló en la mañana (del lunes) para decirme que como se denunció en medios de comunicación y redes sociales, como lo hice público, ya no iba a pagar nada y que me veía en los juzgados", indicó.

Como él, varias personas más han caído en este delito, pues la propia Profeco informó que ha recibido dos quejas para el partido para el partido Cowboys contra Texas, y cuatro más por diversos destinos turísticos, entre enero y el 8 de octubre.