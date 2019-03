Agarra aire movimiento #YoRespiroMty; protestan y van con diputados

El movimiento que iniciaron menores de edad suma simpatías en su lucha por mejorar la calidad del aire de la zona metropolitana

Noticias de hoy - 18/03/2019 08:42 a.m.

INFO7

Por: David Torres



#YoRespiroMty sigue tomando aire en su lucha contra la contaminación.

El movimiento iniciado por estudiantes de colegios de San Pedro realizó actividades en el inicio de fin de semana.

"Si no empezamos a actuar ahorita pues ya no, es más, para el futuro, cuando crezcan, ya no van a poder a salir afuera a jugar", afirmó Fernando, alumno de tercer grado del Instituto San Roberto.

"No es bueno cortar los árboles porque ensuciamos más el aire y hay que reciclar", secundó su compañero, Leonardo Garza.

Las actividades iniciaron viernes cuando cien estudiantes de preparatorias públicas y privadas se sumaron a este movimiento.

"Lamentablemente, en muchas ocasiones, no tienen éxito porque al final los intereses económicos prevalecen", expresó Édgar Sánchez.

"Por eso se puede notar que todos estamos aquí, estamos incluso perdiendo clases porque nadie nos hace caso, tenemos que alzar nuestra voz", agregó la estudiante de preparatoria, Melanie Montemayor.

Se reunieron frente al Palacio de Gobierno donde lanzaron creativas consignas y leyeron mensajes en favor del planeta.

Después, los niños de Yo Respiro Monterrey se fueron al Congreso del Estado donde primero entregaron un escrito en la Oficialía de Partes del Congreso con peticiones para los diputados.

"Llegar a un acuerdo con los diputados poder lo mejor cambiar leyes, modificarlas, hacer cosas que nos beneficien a todos y que verdaderamente funcionen y que no sean falsas ilusiones que nunca cumplieron", indicó la niña, Natalia Garrido.

Tras entregar el escrito, los niños se reunieron con la Comisión de Medio Ambiente a cuyos integrantes les pidieron gestionar mejores gasolinas para el Estado y leyes que restrinjan las emisiones de industrias como las pedreras.

"Conseguir mejor gasolina y disel para nuestro Estado porque tenemos del peor en todo México, que se tenga una forma oportuna de alertar a la población de las contingencias", les dijo Garrido.

"Al final todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución, al final todos creamos la contaminación y todos ya sabemos qué podemos hacer", dijo Juan Emilio.

Legisladores de Morena reconocieron que la Ciudad tiene un déficit de un millón de árboles que equivalen a 25 Parques Fundidora mientras su compañero de partido y que los adultos permitieron que la ciudad se convirtiera en una cámara de gas.

"Para que haya futuro tiene que haber presente, entonces, por favor, no paren de exigirnos, no paren de señalarnos", expresó la morenista, Claudia Tapia.

"Yo sí pido una disculpa a esta generación y también les pido que avancen, que no se queden, que vayan más allá de los diputados y las diputadas, que sigan impregnando toda esta frescura ", les dijo Luis Armando Torres.

Diputados del Verde Ecologista, PAN y PRI se sumaron al compromiso de legislar a favor del ambiente.

"Me llena de mucho gusto ver este movimiento tan auténtico, tan noble y que nos hace reflexionar", expresó Jesús Nava

"Nosotros como diputados tenemos que abrir espacios como este para poder escuchar a niñas, niños y adolescentes", agregó la priísta, Alejandra Lara.

Yo Respiro Monterrey se anotó un nuevo triunfo, pero alista más acciones porque aún está muy lejos los días en que la ciudad tenga otra vez un cielo limpio.