Afirma ´Pato´ Zambrano que le secuestraron a un hijo, pero no presenta denuncia

Por: David Torres



Luego de que este domingo, el ex candidato del PT a la alcaldía de Monterrey, Patricio Zambrano de la Garza, diera a conocer que "hace unas semanas" uno de sus hijos fue secuestrado, este lunes, la Fiscalía General del Estado afirmó que no tenía ninguna denuncia.



Al ser cuestionado sobre el tema, el Fiscal General, Gustavo Adolfo Guerrero, afirmó que se enteró por redes sociales del supuesto secuestro, pero revisaron y no tienen ningún reporte.

Sin embargo, afirmó que le pedirá al director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Gilberto Cantú Montes, que investigue la publicación de Zambrano al cual le pedirán que presente una denuncia.

"No, vi nada más un meme que nos llegó, vamos a analizarlo, la situación es que denuncien, muchas veces no denuncian y no nos damos cuenta de lo que pueda pasar si alguien, un ciudadano, no denuncia o no acude ante nosotros, en la brevedad posible de que se cometa algún delito, se pierde la oportunidad para la investigación y que tenga un éxito más positivo.

"Hasta ahorita no tengo conocimiento de eso, sin embargo, a raíz de eso, el Director de la Agencia Estatal de Investigaciones va a actuar en consecuencia y ver si realmente era cierto", afirmó.

Este domingo, el también presentador de televisión publicó que uno de sus hijos fue objeto de un plagio y dijo que no presentó la denuncia correspondiente por amenazas.

"Amigos, tengo 1 mes de no utilizar redes, hace unas semanas me secuestraron a un hijo, mi familia y yo tratamos de mantener silencio.

"No denuncié por amenazas, estamos siendo atacados por cuentas falsas o recién creadas, les suplicó su comprensión a quienes han sido ofendidos", tuiteó ayer domingo.