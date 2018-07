Afirma Miguel Treviño que su triunfo es irreversible

Abanderado independiente expresa que buscará una transición ordenada; rechaza culpar a alguien por la derrota del PAN pues dice que su triunfo en realidad es un deseo ciudadano

Noticias de hoy - 02/07/2018 09:05 a.m.

David Torres

Por:

INFO7 - Rodeado de su planilla, el candidato independiente, Miguel Treviño de Hoyos, proclamó su triunfo afuera de su casa de campaña al asegurar que contaba con el 70% de las actas las cuales le daban una ventaja de 10% sobre su más cercana competidora la panista, Rebeca Clouthier.

A pesar de que todavía no se terminan de contabilizar las actas por parte de la Comisión Municipal Electoral de San Pedro, el independiente afirmó que no hay nada que le quite su triunfo,

"Diez puntos de ventaja, alrededor de diez puntos con más del 70% de las actas computadas, no sabemos, pero sí es una ventaja que resulta irreversible", dijo Treviño.

El independiente afirmó que le ayudó el desgaste natural del PAN el cual gobernaba el municipio hace 30 años y la sed de cambió que había entre los sampetrinos para solucionar problemas como el desarrollo urbano.

"Era hasta natural el cambio en San Pedro, en estos 30 años ha habido cosas muy valiosos de los gobiernos del PAN, han gobernado 30 años, pero, naturalmente, conforme se van acumulando las décadas se va generando desgaste y se vuelve necesario un cambio", expresó.

En tanto, el equipo de campaña ni la misma Rebeca Clouthier han hecho pronunciamientos sobre los resultados.