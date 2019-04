Afirma Metrorrey que 95% de usuarios están contentos con servicio

Ante diputados locales, Director del Metro indica que los sujetadores son de calidad y que nunca ha existido manejo electrónico de la ventilación de la Línea 2

No hay día en que los pasajeros del Metro no reporten fallas como puertas que no funcionan, vagones que se detienen o riñas en las instalaciones.

Aún así, el director de Metrorrey, Manuel Benjamín González Fernández, sostuvo ante diputados locales que el Metro de Monterrey es el mejor del país.

"No podemos ser omisos en lo que nos dice, no sólo la prensa, sino también los ciudadanos en redes sociales, con videos que yo le invito a que los vea, si le pone Metrorrey, en Facebook aparecen todos, donde en los últimos meses reportan robos, acoso y fallas en el sistema", dijo la diputada de Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar.

"El Metro sí tiene deficiencias, indiscutiblemente, no negamos que los tenga, pero sí le aseguramos que este año está mejor que en el 2018, en 2018 está mejor que en el 2017, en 2017 está mejor que en el 2016 y 2016 que en el 2015.

"Existen estadísticas y pueden checarlo con el Metro de la Ciudad de México y pueden checarlo con Metro de Guadalajara y el Metro que mejor trabaja y más eficiente es el de Monterrey", respondió González Fernández.

A pesar de que dejó perplejos a los legisladores con esa afirmación, el funcionario lo repitió en entrevista posterior en el Congreso del Estado.

"Si usted hace una encuesta real con los usuarios del Metro, el 95% está contento", dijo lacónico.

Después de haberlos plantado en dos ocasiones, González compareció este lunes en el Congreso donde fue cuestionado durante hora y media por temas como los 9 mil 500 sujetadores "patito" por los que pagó 50 millones de pesos y por la compra de 81 mil 500 más que costaron 225 millones de pesos adicionales, pese a las observaciones de la Auditoría Superior del Estado.

"Los sujetadores no son sujetadores patito ni sujetadores chatarra, son sujetadores de primer mundo, en el mundo hay tres empresas que hacen sujetadores, esta es una de esas tres, lo pueden checar en donde quieran, hay muchos metros en el mundo que los tienen, el metro no tiene ningún riesgo de descarrilarse", expresó.

INFO7 dio a conocer el 28 de febrero que el tablero electrónico del sistema de ventilación de la Línea 2 no funciona por lo que se tiene que encender manualmente y en caso de un incendio, los técnicos no podrían bajar al túnel a hacerlo lo cual pone en riesgo mortal a los pasajeros.

"Trabaja de manera manual, nunca ha trabajado automático, nunca ha trabajado, no ha existido, si hay incendio no hay ningún problema", manifestó.

En temas financieros sostuvo que el Metro opera con déficit pues cada pasajero cuesta 8 pesos y le cobran 4 y que lo recaudado del domingo gratis supuestamente lo invirtieron en cinco escaleras eléctricas y en reparar elevadores.