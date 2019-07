AET niega cacería de Uber y Didi

Por: Rosalinda Tovar





Mientras que esta mañana, inspectores de la Agencia Estatal de Transporte montaron operativos para decomisar vehículos de plataformas digitales, el titular de la AET rechazó nuevamente que se trate de una ´cacería´ contra las aplicaciones.

Noé Chávez Montemayor, encargado de la dependencia, puntualizó que no son operativos puesto que no cuenta con el personal suficiente para efectuarlos y remarcó que no sólo están retirando unidades de Uber o Didi; sin embargo subrayó que este servicio opera en ilegalidad.

"Hoy en día la ley marca que ser Uber es ilegal, yo no los ando cazando a los muchachos si pasan enfrente de ellos y están realizando el servicio sin concesión pues los detienen, y eso es lo que está pasando", apuntó.

Precisó que para operar dentro del reglamento, deben contar con una concesión otorgada por el estado, así como un seguro del servicio público, licencia tipo E, y éstas no cumplen con ninguno de ésos requisitos.

Agregó que ha invitado a la gente que opera en éstas aplicaciones a entablar pláticas con él, pero ninguna persona se ha presentado en representación de Uber o Didi.

Hasta el momento, según datos del funcionario desde que se integró a la dependencia lleva un total de 300 decomisos, de los cuales 40 corresponden a servicios brindados por aplicaciones.