Advierte Zavala "cero pactos" con criminales y llama "priístas" a sus adversarios

La candidata independiente a la presidencia de México, Margarita Zavala, advirtió que en su gobierno no habrá pactos ni a amnistía con delincuentes, prometió subir el salario mínimo y en alusión a sus cuatro adversarios dijo estar rodeada de priístas

Olivia Martínez

Por:

INFO7 - De visita en Monterrey, la abanderada aseguró que Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y Jaime Rodríguez han servido al PRI igual que José Antonio Meade.

Además, la exmilitante del PAN y esposa del expresidente de México, Felipe Calderón, se comprometió a bajar el Impuesto Sobre la Renta en el país (ISR), eliminándolo para los trabajadores que perciban menos de 15 mil pesos mensuales.

La candidata encabezó un evento con estudiantes de diversas universidades y contestó sus preguntas, destacando en reiterada ocasiones la lucha por los valores, la honestidad, la congruencia, el respeto, la justicia y el amor a la familia, además de la promoción del deporte, la educación y la cultura.

Zavala ratificó estar en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo, en contra de la legalización de la mariguana y en contra del aborto, aunque aclaró que como abogada es respetuosa de lo que cada quien decida.

En relación con López Obrador, lo llamó ropavejero de la política y lamentó que en esta campaña haya candidatos que se sientan iluminados.

Advirtió que encabezará un gobierno sin corrupción, en el que habrá transparencia y rendición de cuentas.

Ofreció luchar en favor de la seguridad de los ciudadanos, a partir de la reestructuración de los cuerpos policiacos, la dotación de mejor tecnología, la aplicación de la justicia, la defensa de las víctimas, cero impunidad, y el fin de los feminicidios y de la desaparición de niños y jóvenes.

Sobre la vocación priísta que, según dijo, tienen sus adversarios, esto aclaró: O sea, que la única que no soy del PRI soy yo.

Al concluir el diálogo con los jóvenes universitarios, se trasladó a inaugurar su casa de campaña en la avenida Chapultepec, en la colonia Buenos Aires, donde estuvo acompañada del exgobernador Fernando Canales Clariond.

Y en relación con las agresiones de la CNTE en un mitin de Oaxaca y el llamado a los antorchistas a frenar a López Obrador, la candidata lamentó esta polarización.

Me parece realmente peligroso los niveles de discurso y de polarización... un discurso como el de López Obrador en el que todos los demás pertenecemos a algo que él no quiere, nos acusa y nos manda al infierno, también no está generando desde luego la paz, es un discurso que polariza, que divide, alegó.