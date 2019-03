Advierte transportista qué hay riesgo de parar servicio antes de verano

Empresario del ramo indica que el alto costo del combustible, el pago de financiamiento y el gasto corriente tienen entre la espada y la pared a los prestadores de servicio los cuales pararían labores si no se consigue subsidio o se aumenta la tarifa

Desde que en septiembre pasado el Consejo del Transporte aprobó incrementar las tarifas camioneras, usuarios y activistas se han opuesto a que se aplique, sin embargo, los transportistas advierten que si esto no ocurre el servicio podría colapsar muy pronto.

"Te dije que para verano, yo estoy siendo muy optimista, pero realmente yo creo que antes, mucho antes, la liga ya la estiraron lo más que se puede, nos vienen prometiendo el aumento a la tarifa desde mayo del año pasado", advirtió el representante del Grupo Lobo Genius, Marcelo Cavazos.

El costo del diésel, que ha aumentado 74% del 2014 a la fecha, el pago de financiamiento de unidades y el gasto corriente tienen ahorcado al sector que dejaría de prestar el servicio aunque no quieran.

"Casi todo del combustible son impuestos, IEP´s, IVA, el combustible fósil, de un litro de 20 pesos ya sea de premium, magna o diesel estás pagando 10 pesos de puro impuesto", indicó.

Grupo Lobo Genius opera las rutas 96, 155, 226 y 356 con 220 unidades de las que 180 son modelo 2017 y 2018.

En entrevista con INFO7, su Jefe se Ruta expuso que con relación al ingreso-gasto, los transportistas no sólo no están registrando ganancias sino que hay un 30% de costos que no pueden cubrir.

"No hay utilidad, yo sé que mucha gente, muchos usuarios dicen que si los transportistas siguen, si estamos perdiendo por qué seguimos aquí, no queremos dejar de dar un servicio, definitivamente, y ya estamos muy invertidos en el medio", expresó.

INFO7 también dio a conocer que el IPK, es decir, el promedio de pasajeros por kilómetro recorrido de Monterrey es de los más bajos del país lo cual genera ingresos bajos para los camioneros.

El transportista expresó que están de acuerdo que eso se soluciona con una reestructuración de rutas, como plantea el experto Hernán Villarreal, pero por lo pronto hay que solucionar una crisis.

"El primer problema que tenemos que resolver es el de la tarifa porque no puedes correr antes de caminar, si tú quieres hacer una reestructura en el transporte, ¿cómo le vas a hacer con un transporte que está deteriorado?", respondió Cavazos.