Advierte que iniciativa de Morena atenta contra México

Iniciativa de Morena es retroceso y dañará a México, advierte doctor en economía

Noticias de hoy - 01/10/2019 08:51 a.m.

INFO7

Por: Olivia Martínez

La iniciativa de la bancada de Morena que busca afectar la propiedad privada y equiparar la evasión fiscal con la delincuencia organizada implica un retroceso y atenta contra México, advirtió el doctor en Economía por la Universidad de Chicago, Jorge Omar Moreno Treviño.

El también profesor investigador de la Facultad de Economía de la UANL aclaró que, así como está planteado, el combate a la evasión fiscal es un error que hace peligrar la inversión, el crecimiento y la propiedad privada.

"Se está enviando una señal muy negativa a la sociedad", lamentó el especialista.

"Tipificar la evasión fiscal de empresas medianas o pequeñas al crimen organizado es castigar la posibilidad siquiera de abrir una empresa y en el contexto actual de la economía mexicana donde la mayoría de las empresas mexicanas son familiares es ir contra el patrimonio", alegó

En la economía mexicana, el 50 ciento de la actividad laboral es informal, y lo que urge es reestructurar el Pacto Fiscal.

"Pero lo que se está proponiendo no es eso, lo que se está proponiendo es simplemente que en caso de sospecha de delincuencia organizada o de vinculación a la misma, las empresas familiares que operan con ciertos márgenes pueden ser crucificadas como delincuencia organizada, eso es solamente miedo y es ir contra las empresas que ya pagan impuestos", alertó.

El especialista consideró que esto es contraproducente.

"La extinción de dominio a nivel nacional, la persecución y consecuencia de lo que podría ocasionar es definitivamente una reducción de los incentivos al al abrir una empresa y por supuesto un incremento en los incentivos de la informalidad, justamente lo que se está tratando de combatir", advirtió.

El especialista resumió así la iniciativa.

"Es peligroso... en lugar de incentivar la inversión, ahuyenta la inversión, en lugar de promover la creación de empresas la deprime, y en lugar de dar certeza y certidumbre al contribuyente de clase media le da miedo", sostuvo.

Por desgracia, a los contribuyentes, que poca manera tienen de defenderse, se les busca tratar como delincuentes, sin averiguación, echando por tierra la presunción de inocencia.

"Es el cómo y la manera en que se está haciendo en que no estamos de acuerdo", sostuvo.

El especialista consideró que el gobierno federal y su partido deben aprovechar su mayoría en el Congreso de la Unión para impulsar una gran reforma reestructurando las atribuciones fiscales y reintegrando el sector ilegal a la economía formal, pero eso sólo lo lograrán cuando dialoguen con los sectores académico, privado y social.

"Con alternativas que efectivamente no castiguen la inversión, no criminalicen al empresario, no vinculen a proceso a empresas familiares y que de esa manera el motor de crecimiento en la economía, que siguen siendo la empresa, el capital privado, la creación de ideas y el emprendedor, funcionen de manera adecuada para nuestro país", aclaró.

El riesgo para el país es latente.