Advierte PRI que no permitirán incremento al refrendo vehicular

Por: Iram Hernández



Toda vez que el presupuesto estatal fue turnado con carácter de urgente a la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado para su estudio y dictamen, el coordinador del grupo legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos, aseguró que el Paquete Fiscal 2019 no es un "cheque al portador", por lo que la bancada velará por los intereses ciudadanos y revisará el incremento en refrendo y otros derechos que propone el Ejecutivo.

"No es un "cheque al portador", y nosotros no estamos autorizando nada, es una propuesta de Paquete Fiscal que se va analizar en el Congreso", manifestó el legislador priísta.

"Como vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Coordinador del grupo legislativo del PRI garantizó que nosotros seremos muy cuidadosos en que no sea un aumento que perjudique a los ciudadanos", enfatizó Cienfuegos.

Reiteró que para la bancada del PRI es prioridad que dentro del paquete fiscal 2019 se garanticen los recursos destinados al área de seguridad, medio ambiente y combate a la corrupción.

"Si tuviera un aumento en la cuota, más que todo sería actualización y se estaría trabajando en programas de medio ambiente para mejorar la calidad del aire de los nuevoleoneses, de seguridad pública y del combate a la corrupción, no sería aceptado para gasto corriente, es en lo que nosotros no estamos de acuerdo", advirtió Cienfuegos.

Alertó que el PRI sigue revisando la "letra chiquita" del paquete presupuestal, para que no haya sorpresas; además que hay aspectos no considerados que deben atenderse desde ahora, como es la operación de las nuevas Fiscalías autónomas y las salas del Poder Judicial que están en construcción.

"En principio, nosotros como bancada no estamos de acuerdo en que algunas partidas no hayan sido consideradas para que se les dé más recursos; por ejemplo, hay leyes en materia mercantil que el Poder Judicial tiene que incrementar algunos juzgados que no están contemplados o el Palacio de Justicia que está en construcción en Apodaca: ¿qué va a pasar en mayo sino se tiene un presupuesto para eso?, entonces sería un elefante blanco y no lo podemos dejar pasar", señaló el coordinador priísta.

Cienfuegos insistió en que, durante el análisis del presupuesto, se buscará proteger el bolsillo de los ciudadanos.

"Queremos que el que menos tiene no se vea afectado, es algo que nosotros vamos a ver de manera puntual, ni que los recursos adicionales se destinen para gasto corriente", expresó.