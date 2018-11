Advierte PAN a AMLO: será oposición responsable

Por: Olivia Martínez



De visita en Monterrey, el dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés, advirtió que, frente al nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, los panistas serán una oposición responsable.

La dirigencia nacional panista le pidió a la administración entrante, que arranca este 1 de diciembre, ser incluyente, escuchar a las demás fuerzas políticas y dialogar con todos.

"Ya lo hemos dicho con claridad: Acción Nacional será una firme oposición, pero una responsable oposición, que construya en aquello que es correcto para el país y que señale y se oponga a aquello que no compartamos, que quite libertades, derechos o genere falta de contrapesos de poder o equilibrios... Acción Nacional va a aportar soluciones a los problemas de inseguridad, de economía, nos preocupa que aún no toma protesta el presidente Andrés Manuel López Obrador y se ha resentido ya en nuestra economía, nos preocupa que la ya las expectativas para el año entrante es que no habrá crecimiento en el país, nos preocupa la caída de la Bolsa Mexicana de Valores, nos preocupan la caída del peso frente al dólar", expresó.

Aseguró que algunas decisiones tomadas por López Obrador y por la bancada de Morena son preocupantes.