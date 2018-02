Advierte Meade que violencia en NL va subiendo; estrategia se quedó corta

Olivia Martínez

De visita en Nuevo León, el aspirante que abandera la Coalición Todos por México dijo que la situación debe corregirse cuanto antes.

"Hoy en Nuevo León estamos viendo que esos números vuelven a empezar a crecer, vuelven a empezar a crecer homicidios, secuestros, extorsiones, robo a casa-habitación, fraudes", refirió, "eso nos obliga a redoblar esfuerzos".

"Ya en Nuevo León sabemos lo que pasa cuando se pierde la seguridad y todo el tiempo que toma retomarla", prosiguió, "eso quiere decir que tenemos que tenemos que trabajar en Nuevo León y en el país, no sólo en reforzar instituciones, sino en modificar una estrategia que se ha quedado corta. La estrategia debe ser urgente y el país no puede esperar hasta que inicien las campañas electorales".

Aclaró que los puntos centrales de esa estrategia deben ser dos: combatir las armas y combatir el dinero efectivo en manos de la delincuencia organizada.

"El país no puede esperar a las campañas. Combatir los recursos en manos de la delincuencia implica modificar la Ley de Extinción de Dominio, ahí está la propuesta y yo vuelvo a invitar a otros precandidatos a que (se sumen a) esa propuesta que nos ayuda a quitarle el dinero a los funcionarios que no pueden explicar su origen y el dinero a la delincuencia que no puede explicar su origen se recupere para apoyar programas", explicó.

Alegó que se tienen que tomar medidas de inmediato.

" Cuando se pierde la seguridad, se pierde la confianza. Y si se pierde la confianza, se pierde la inversión y se pierde el empleo", alertó.

"Condición necesaria para que podamos generar buenas condiciones de economía familiar es que Nuevo León y el país tengan seguridad. Y lo que hoy podemos ver es un brote de inseguridad en muchas geografías donde ya se había logrado hacer avances muy importantes", sostuvo.

De forma previa a la conferencia de prensa, Meade encabezó un foro con empresarios denominado Por una Mejor Economía Familiar, en el que presentó su plan estratégico en materia económica, y habló de reducir la brecha financiera entre las zonas norte y sur del país.

En el centro de espectáculos donde se realizó el evento, el aspirante presidencial se sentó junto al líder estatal del PRI, Pedro Pablo Treviño; la secretaria general priísta, Lorena de la Garza; el exgobernador Benjamín Clariond; y el alcalde de Monterrey y aspirante a reelegirse, Adrián de la Garza.