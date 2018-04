Advierte Meade a empresarios de NL: AMLO genera incertidumbre

Olivia Martínez

En Monterrey, el candidato presidencial de la coalición "Todos por México", José Antonio Meade, se reunió con empresarios, industriales y representantes de los organismos intermedios de Nuevo León, y les ofreció impulsar el desarrollo de México.

Durante el Encuentro y Diálogo Empresarial, el abanderado de la alianza formada por el PRI, Partido Nueva Alianza y Partido Verde fue cuestionado por la violencia, la violación a las leyes y las cargas impositivas a empresas, además de la informalidad y evasión de impuestos.

"No podemos permitir que el crimen organizado y la inseguridad detengan el crecimiento de México, es inaceptable que empresas cierren actividad en otros estados por falta de seguridad o que las vías federales de comunicación sean interrumpidas", dijo Juan Ignacio Garza Herrera, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación en Nuevo León.

Nuevo León es el segundo estado con más extorsiones contra negocios y personas, pero esa práctica sigue sin tipificarse como delito, y ante eso, el abanderado ofreció impulsar acciones legales.

Además, prometió erradicar el flujo de armas.

"Se estima que hay entre 500 mil y 1.5 millones de armas en manos de la delincuencia organizada, sólo para poner en perspectiva, el Ejército guatemalteco tiene 150 mil, y eso quiere decir que 500 mil es tres veces lo que tiene el Ejército guatemalteco, y 1.5 es casi lo que tiene el Ejército canadiense, y en México no tenemos una política de armas y no tenemos manera, igual que en el caso de la corrupción, de poder recuperar de la delincuencia organizada esos activos para que no puedan disponer de ellos para lastimar a la población", expresó.

Y a propósito de las encuestas, Meade Kuribreña le dedicó unas palabras a Andrés Manuel López Obrador, su adversario de la coalición "Juntos Haremos Historia".

"Es su tercera contienda electoral, es probablemente el político más conocido en Latinoamérica, es seguramente el que ha salido más veces en spots de televisión, hoy parte de su ventaja descansa en eso, pero parte de la mía descansa en la campaña, la campaña es el mejor espacio para ecualizar esa ventaja que Andrés Manuel ha tenido.

"Andrés Manuel, siendo tan conocido como lo es, sigue generando en México por esa justa razón preocupación e incertidumbre, y sigue sin tener la convicción de que su proyecto le asegure a México un buen destino", consideró.

"Esta elección es una elección importante en términos de definir el rumbo para el país, ayúdenme y con la ayuda de ustedes vamos a ganar", declaró.

Meade Kuribreña pidió a los empresarios razonar su voto.