Advierte Congreso que penales son una bomba de tiempo

Por: Iram Hernández



Los penales en Nuevo León son una bomba de tiempo que no se debe de minimizar, destacó el presidente de la mesa directiva del Congreso local Marco Antonio González.

Respecto a la asesoría neoyorquina que se anunció con bombo y platillo para dar asesoría en materia de seguridad incluyendo los penales, el legislador indicó que los estadounidenses no tienen idea de lo que sucede en la entidad.

"Tengo información que el secretario de gobierno fue la semana pasada a Nueva York la semana pasada y sería muy interesante ver los resultados y de viva voz nos diga el secretario los resultados del estudio que hizo y si se va a aplicar o no en el estado, el llamado sería a través de la comisión de justicia.

"(Pero) siempre lo hemos señalado, los estadounidenses no tienen porque decirnos cómo se hace la seguridad, México es un caso particular y a los que se debería de preguntar es a los mismos mexicanos o a países latinoamericanos de cómo le han hecho en seguridad, los americanos no tienen ni idea de lo que está sucediendo aquí en México".

Espera que para.la tercera semana de octubre espera que se lleven a cabo las mesas de trabajo para la confirmación del próximo presupuesto y ahí ver si se tiene un auténtico interés en el tema de los penales.

El legislador priísta insistió en que hasta el momento no ha habido una solicitud formal del gobierno estatal para incluir mayores recursos en el tema de penales.

Por otra parte, González indicó que ha trascendido que existe un subejercicio en el área de seguridad y otros rubros del gobierno estatal, el cual dijo espera que no sea cierto para no afectar a la ciudadanía.

"Yo no creo que sea un problema de presupuesto porque todo lo que nos ha pedido el estado se les ha dado, yo creo que es más un problema de administración de los penales y el cambio de comisionados y responsables, cambian cada rato y si ocasiona inestabilidad y seguramente los criminales aprovechan este vacío".