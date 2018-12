Advierte CEE de mensaje falso de votación

INFO7

Por: Cynthia Pardo



La Comisión Estatal Electoral desmintió un mensaje de texto en el que invita a la ciudadanía a votar en sus instalaciones.

En dicho mensaje se argumenta que debido a la falta de funcionarios se podrá votar en dicho órgano estatal.

"Debido a la falta de funcionarios tu casilla no fue abierta. Ejerce tu voto en la Comisión Estatal Electoral en Av. Madero 120 Centro, Monterrey #VotaMty" se puede leer en el mensaje de texto.

Con esto se alerta a los ciudadanos para ignorar el mensaje que evidentemente es falso.

"Si te llega este mensaje de texto no hagas caso. Es mentira. Ni la CEE ni el INE estamos enviando mensajes sobre esto", se manifestó la dependencia en Twitter.

Si te llega este mensaje de texto no hagas caso. Es MENTIRA. Ni la @ceenlmx ni el @inenuevoleon @INEMexico estamos enviando mensajes sobre esto.



