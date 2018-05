Adrián de la Garza seguriá regenerando el Tejido Social

El aspirante platicó de manera detalla su plataforma de trabajo rumbo a la reelección para el periodo 2018-2021, a las mujeres que lideran 50 organizaciones civiles de Monterrey.

El candidato priísta habló de sus propuestas en materia social, regeneración de espacios públicos, educativa, cultural, seguridad, y de movilidad, en otros temas de beneficio para la sociedad regiomontana.

"Monterrey tiene muy claro, yo tengo claro, que no podemos solos, los gobiernos no hacen a las sociedades, las sociedades las hacen los mismos ciudadanos y los mismos habitantes, desde ahorita hago un compromiso de corazón, no de dientes para afuera, de corazón, de empezar a trabajar ya, de comenzar con un vínculo".

"Monterrey requiere de muchos aliados, con convicciones, con propuestas de promover valores universales, al final de cuentas son universales, que requiere nuestra sociedad para seguir transmitiéndolos, y que vaya cambiando nuestra sociedad poco a poco, para reestablecer el tejido social", dijo.

Además, a través de la proyección de un video, Adrián de la Garza explicó a las asistentes el plan de Seguridad Total, que contempla la instalación de poco más de dos mil cámaras de videovigilancia en 660 puntos estratégicos de la ciudad.

También dio a conocer el trabajo que llevó a cabo durante su gestión como alcalde con referencia a la rehabilitación de avenidas y luminarias, así como la estrategia que utilizó para sortear la difícil situación financiera que enfrentó durante el inicio de su administración, al recibir una deuda de tres mil 800 millones de pesos, de la cual, gracias a un orden financiero ha pagado mil 300 millones de pesos.

Por último, De la Garza Santos, platicó con las invitadas y escuchó cada una de sus inquietudes. Además, se tomó la fotografía del recuerdo con cada una de ellas.