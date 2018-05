Adrián de la Garza no quiere guerra sucia

Iram Hernández

Por:

Al asegurar que su campaña está conformada por propuestas y no por guerra sucia, el candidato del PRI a la alcaldía de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, refrendó su compromiso de seguir estableciendo acciones y programas en beneficio las familias regiomontanas.

Durante una reunión con vecinos de la Colonia Barrio Acero, ubicada al norponiente de la ciudad, De la Garza Santos habló de su plataforma de ideas, la cual dará continuidad a las acciones que emprendidas como alcalde de Monterrey.

Aseguró que a los ciudadanos regiomontanos les interesan los proyectos en materia de Seguridad, Movilidad, Servicios Públicos, y Programas Sociales, y no de la guerra sucia entre candidatos.

"Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, para platicarles de lo que hicimos y de lo que estamos proponiendo para seguir transformando a la ciudad de Monterrey".

"Soy un hombre de trabajo, honesto, así me lo inculcaron mis padres, no soy de salir en los medios y de estar hablando mal del trabajo de los demás, no me presto a la guerra sucia, la guerra sucia no le importa a los regiomontanos, a ustedes les interesa si pavimentamos sus calles, si arreglamos las luminarias, los proyectos en materia de seguridad, de educación, las becas y programas sociales", les dijo.

También escuchó las inquietudes de los vecinos y se tomó la foto del recuerdo.

Durante sus actividades de este día, el candidato encabezó la toma de protesta de la estructura de activación y movilización del PRI de Monterrey, que se llevó a cabo en un auditorio ubicado en la Avenida Gonzalitos.

En el evento estuvo presente René Juárez Cisneros, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, así como los aspirantes a senadores, diputados federales y locales de Monterrey, y cientos de simpatizantes del tricolor.

Por la tarde, se reunió con comerciantes de la CNOP y posteriormente con vecinos del Distrito TEC.

En los encuentros, que se llevaron a cabo por separado, platicó de Seguridad Total, Movilidad, Transparencia, Participación Ciudadana, y Finanzas Sanas, entre otros temas.