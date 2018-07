Adrián de la Garza esperará al resultado para dar postura

Jonathán Tapia

Por:

El candidato del PRI a la reelección por la alcaldía de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, aseguró que las tendencias del voto en la contienda regia aún no son claras, por lo que no puede emitir un pronunciamiento oficial, ni salir a decir que ganó o que el voto no le favoreció.

A través de un mensaje en sus redes sociales el Presidente Municipal con licencia aseguró que los conteos rápidos de su partido no han computado más del 70% de de las actas, con lo cual faltan por contabilizar más de 165,000 votos de regiomontanos.

En este sentido, De la Garza Santos, aseguró que es respetuoso de las instituciones electorales y de sus procedimientos, por lo que emitirá un pronunciamiento oficial hasta que las autoridades electorales emitan algún posicionamiento oficial.

"¡Quiero agradecer a todos los regiomontanos por su confianza!", inicia el mensaje de Adrián de la Garza.

"De acuerdo a la información preliminar dada a conocer por la autoridad electoral, en este momento no existen condiciones para determinar una tendencia en ningún sentido sobre los resultados de la elección para Alcalde de Monterrey", abundó.

"Faltan de contabilizar el 30% de los actas, lo que significa el cómputo de más de 165,000 votos, es decir, de un tercio del total de votos de la elección".

"Siempre he sido muy respetuoso de la ley y hoy no será la excepción. Respetaré cada etapa del proceso electoral. Seguimos con Mano Firme. ¡Saludos!", concluyó.

Extraoficialmente, fuentes del Partido Revolucionario Institucional informaron que el equipo jurídico del aspirante y del PRI, preparan una serie de recursos legales de impugnación en contra de la elección por lo que estiman son irregularidades graves que el árbitro electoral permitió.

Entre estas irregularidades, según informó la fuente, el árbitro electoral no obligó al candidato panista Felipe de Jesús Cantú a quitar toda su publicidad y en muchas colonias había propaganda del panista, aún el día de la elección.

Esto, a decir del informante es una clara irregularidad que amerita ser juzgada y sancionada porque se le permitió al abanderado panista continuar en promoción aún el día de la votación.