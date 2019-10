Adrián de la Garza asegura que revisarán legalidad del evento de Carlos Vallarta

Por: Alberto Vásquez





Autoridades municipales revisaran la legalidad del evento que realizará el comediante Carlos Vallarta y el cual ha sido denominado "Dios está muerto", según lo informó el alcalde de Monterrey Adrián de la Garza Santos.

"El secretario de ayuntamiento lo va a revisar y les va a estar informando, vamos a revisar la legalidad o no del evento, no tenía conocimiento hasta el día de hoy que me preguntaron" informó Adrián de la Garza.

El vocero de la organización no gubernamental, " Familias Fuertes Unidad por México" acompañados de miembros de otras organizaciones, solicitaron al alcalde de Monterrey a cancelar dicho evento.

El show del comediante, está programado para llevarse a cabo el próximo 25 de octubre en el pabellón M; por lo que la organización que representa Alvarado; enviaron un escrito al alcalde de Monterrey para que dicho evento de comedia sea cancelado.

Esto debido a que el colectivo de Familias Fuertes Unidad por México lo considera satánico, al utilizar símbolos como la cruz invertida y el pentagrama.