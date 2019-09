Acusan a Fiscal Anticorrupción de "tapar" a El Bronco

El Tribunal Electoral Federal ya determinó que sí hubo desvío de recursos al utilizar a burócratas para conseguir las firmas

El Colectivo Nosotros denunció que el Fiscal Anticorrupción de Nuevo León, Javier Garza y Garza, no quiere proceder contra el gobernador Jaime Rodríguez, El Bronco, y contra el secretario general de Gobierno, Manuel González, por el caso de las broncofirmas, pese a que tiene obligación de investigar el caso por los delitos de peculado y abuso de autoridad.

En redes sociales, la activista Liliana Flores Benavides, titular de esa organización no gubernamental, dijo que una vez que ya el Trife determinó que sí hubo desvío de recursos públicos, la Fiscalía debe de proceder.

Aseguró que la Fiscalía tiene una gran deuda con los habitantes de Nuevo León, en este caso porque el gobernador y el secretario general de Gobierno desviaron recursos humanos y materiales para conseguir rúbricas para registrar la candidatura de El Bronco a la presidencia del país.

El Tribunal Electoral Federal ya determinó que sí hubo desvío de recursos al utilizar a burócratas para conseguir las firmas y ordenó al Congreso Local proceder para aplicar un castigo a ambos funcionarios estatales.

Sin embargo, la activista consideró que el Congreso está manejando tan curiosamente este asunto que El Bronco puede terminar su gestión sin ser castigado.

Y aclaró que al Fiscal Anticorrupción le corresponde actuar, pero no lo ha hecho porque no se atreve o porque no quiere.

La activista aclaró que el delito de peculado se castiga con cárcel y con la orden de restitución de los recursos indebidamente manejados.

En tanto, el abuso de autoridad se configura por disponer indebidamente de los recursos.

Flores Benavides dijo que el Fiscal Javier Garza y Garza debe actuar pues para eso el Congreso Local lo designó.