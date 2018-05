Acuerda Víctor pelear por más presupuesto para cultura

El candidato del PAN a la gubernatura se reunió con creadores artísticos quienes también le pidieron que promueva la educación cultural desde el kínder

INFO7 - Promotores culturales, artistas y empresarios conformaron un panel cultural en torno al candidato del PAN al Senado, Víctor Fuentes.

Este miércoles, el panista firmó su compromiso número 30 con el cual se compromete a buscar mayor presupuesto para la cultura del Estado el cual ha caído 70 por ciento.

"Es una mesa de trabajo que se ha instalado para construir lo que desde el Senado podemos gestionar, realizar, operar, para garantizar el principio constitucional de que todo mundo tengo acceso a la cultura, lamentablemente en Nuevo León, en este terreno hay muchas deficiencias", afirmó el candidato.

Antes de eso, Fuentes se reunió con figuras como los escultores Cuauhtémoc Zamudio y Alberto Cavazos; las promotoras culturales, Liliana Melo de Sada y Bárbara Herrera de Garza, así como pintores, fotógrafos y mecenas del arte.

En el diálogo, el escultor Zamudio le hizo ver que la educación cultural debe ser parte de la curricula escolar desde jardín de niños.

"Darles a los de preescolar, sembrar esa semilla del arte y la cultura y, finalmente, ayudarlos en secundaria, yo descubrí mi vocación en secundaria, estoy totalmente realizado", dijo el escultor.

También le pidieron que promueva sacar el arte a las calles para que tenga un mayor alcance popular.

"¿Por qué no sacamos a las orquestas a la calle? ¿Por qué no sacamos el ballet a la calle? Esas son las iniciativas que yo creo que no nadamás benefician en general al público o a la gente que está viviendo en la ciudad o en Estado, atraen turismo", cuestionó la promotora artística, Liliana Melo de Sada.

En respuesta, Fuentes les propuso formar un equipo y ellos aceptaron. Les ofreció que las conclusiones se traduzcan no sólo en más presupuesto sino también en iniciativas de ley.

"Hay que ir integrando un documento que firmaremos más delante con propuestas específicas", expresó Fuentes.