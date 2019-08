Acuden con contralor para pedir avance de investigación de Bronco-suegra; no los atienden

Noticias de hoy - 20/08/2019 11:59 a.m.

Por: Andrea Rodríguez





Juan Manuel Ramos, de "Redes Quinto Poder"; Liliana Benavides, de "Nosotros"; y Gilberto Marcos de "Vertebra", acudieron hoy a la Contraloría del Estado para pedir avance sobre la investigación sobre el aumento de sueldo que recibió "La Bronco-suegra" antes de su jubilación, pero el contralor no los atendió.

Jesús Hernández Martínez, encargado del despacho de la Controlaría y Transparencia gubernamental, envío a su asistente a la recepción para informales que por el momento no los podía atender que regresarán más tarde. Al final la cita quedó programada para el día de mañana.

Liliana Benavides mencionó que acudieron a entregar una petición al Contralor Jesús Hernandez y a Gerardo Rincón López, encargado del despacho de la Unidad Anticorrupción, para solicitar se inicie una investigación para ver los incrementos que se le han dado a la señora María Teresa Martínez Gálvan y que se verifique si fueron apegados a la ley.

"Si ya se hubiera iniciado una investigación, que nos proporcionen la fecha de inicio de acuerdo de dicha investigación por parte de la Unidad Investigadora de la Unidad Anticorrupción.

Por su parte, Gilberto Marcos señaló que necesitan verificar que no se hayan quedado "dormidos" en la Contraloría con este proceso que les interesa llevar hasta sus últimas consecuencias.

"La contraloría tiene que imponer sanciones a los servidores públicos que incurran una responsabilidad administrativa en los términos de las disposiciones aplicables, por eso consideramos necesario e importante recordarle al contralor, al encargado del despacho y a las demás autoridades, a quién estamos solicitando que investiguen este caso.

"Que la ley general de actividades administrativas establece muy claramente que las autoridades investigadoras son responsables cuando teniendo elementos para iniciar una investigación no lo hacen y lo que queremos es precisamente que actúen con toda la imparcialidad posible", apuntó Gilberto.

De acuerdo a Juan Manuel Ramos, las dependencias ya no se pueden "hacer pato" ante está situación. Agregó que acudieron a la Contraloria puesto que cuando visitaron al Magistrado Anticorrupción éste les dijo que no puede tener conocimiento de esta materia mientras la contraloría o los órganos del ejecutivo no le notifiquen algún tipo de sanción.

"Entonces pues básicamente es las tres cosas, solicitar que investigues y si ya lo hiciste que nos des la fecha del acuerdo y que ellos pueden ser sancionados del ejercicio de omisión, ya deberían iniciar una investigación de oficio con los elementos que ya tienen.

"Todos los elementos nos dicen que era ilegal el incremento, debe haber un tipo de responsabilidad pero se tiene que probar y le corresponde a esta autoridad lo administrativo y penal a la Fiscalía Anticorrupción", dijo Ramos.