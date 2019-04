Acechan a otra mujer en Plaza Real

El caso de una joven conductora que fue víctima de un presunto intento de abuso sexual y asalto por parte de un delincuente que opera en el estacionamiento de un centro comercial de Monterrey no es el único

Noticias de hoy - 04/04/2019 07:29 a.m.

Por: Ernesto Ochoa





Ahora le presentaremos el episodio que vivió otra conductora que acudió también a Plaza Real en la avenida Gonzalitos a realizar compras y de regreso a su coche fue acechada por el atacante.

"Salí yo empece a guardar las cosas en mi coche, como a cinco coches del mío estaba un tipo metido entre los carros hablando por celular. Me dio como miedo me empece a apresurar, me metí inmediatamente al carro y pongo los seguros”.

“ Obviamente tenía que salir de reversa, el sospechoso se colocó justo detrás en la parte trasera de su vehículo, meto el freno de mano y como que empiezo a acelerar mucho, ¡muévete! porque él no se quitaba, estaba pegado a la defensa de atrás".

“ O le doy en la torre al otro coche o lo atropello me vale,” explicó la conductora.

La joven ya había sido alertada por su novio sobre el modo de operar de delincuentes en este estacionamiento.

“ Como que le pegue ahí se agacha y se me quedó viendo, ¡me pegaste!”.

“Lo que inmediatamente hice fue tratar de salir, le di tantito de reversa di la vuelta y me retire".

Puede interesarte...

Esta vez el delincuente no tuvo oportunidad de atacar a su víctima.

Pues la joven no cayó en su engaño y pudo evadir lo que sería una pesadilla.

“ Me imagino que él tenía la intención que tal vez yo me bajara, le preguntará si esta bien, si le paso algo".

La Fiscalía General de Justicia informó que ya investiga una denuncia, pero no descarta que haya más casos por lo que pidió a la población estar alerta y denunciar los hechos.

Una cámara de seguridad pudo registrar el momento en que la conductora que fue atacada y asaltada el pasado domingo circula con el sospechoso abordo por calles de la colonia Chepevera.

La autoridad no ha determinado si es uno solo el agresor o serían miembros que forman parte de una banda.