Acaba este jueves descuento de 15% en predial

Municipios metropolitanos reportan que han superado sus expectativas de recaudación en el primer mes de pago del impuesto predial

Noticias de hoy - 30/01/2019 10:00 a.m.

Por: David Torres





Algunos prorrogaron el descuento hasta el 5 de febrero, pero legalmente este jueves 31 de enero concluye el descuento de 15% en el impuesto

Por tal motivo, las cajas recaudadoras de municipios lucieron abarrotadas pues a partir de febrero el descuento es de 10% y en marzo de 5 por ciento.

"Ya lo pagué porque dejé dos años y se mandaron conmigo, tuve que pagar por dos años mil 449 pesos, muchísimos cargos. Es importante cumplir porque a ver si así arreglan los baches", indicó la guadalupense, Yolanda Ramírez.

Guadalupe dio de 17% y es de los tres municipios que lo aplazaron al 5 de febrero.

Hasta este 28 de enero llevaba recaudado 127 millones de pesos correspondientes a 90 mil expedientes.

"Pago cada año, porque después vienen los recargos y ese es el y se acaba la lana y luego hay que conseguir para andar pagando", afirmó el contribuyente, Gilberto García.

Los otros dos municipios que aplazaron el descuento de 15% al 5 de febrero son Monterrey que a corte llevaba recaudados 568 millones 968 mil pesos de 146 mil 530 expedientes y San Nicolás que hasta este martes había captado 188 millones 657 mil pesos de 62 mil 963 expedientes.

"Sí es importante porque la verdad se termina el dinero y luego andas batallando y no lo pagamos, la deuda, voy al corriente, pagué como mil pesos y van a ser mil 125", indicó Prisciliano Leal.

En Escobedo, Santa Catarina y Apodaca, el descuento de 15% sí acaba mañana.

Hasta este martes, Escobedo había cobrado 71 millones 142 mil pesos de 37 mil 962 expedientes catastrales; Santa Catarina 59 millones 318 pesos de 34 mil 736 expedientes y Apodaca ---

"Yo vengo cada año, este es del año pasado, el año pasado pagué poquito porque como soy pensionada, me dieron tarifa especial, para mí sí porque no me gusta tener pagos atrasados", sostuvo María del Socorro.

De San Pedro no se tienen datos porque el jefe de comunicación no respondió.

Para incentivar el pago, los municipios rifan casas, autos, televisiones y dan seguros contra incendio a quienes paguen en enero.