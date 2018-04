Abordan taxi en consulado... ¡les cobra 500 dólares!

Un nuevo caso de abuso de taxista ocurrió hace unos meses en el área del consulado norteamericano donde un par de pasajeros, oriundos de San Luis Potosí, tuvieron que pagar lo equivalente a 10 mil pesos ante las amenazas del chofer

David Torres

Por:

INFO7 - Los casos de taxistas que cobran cifras estratosféricas a pasajeros que los abordan en el área del consulado norteamericano cada vez son más descabellados.

Hace seis meses, David González y un sobrino, habitantes de San Luis Potosí, tomaron un taxi en esa área y la historia fue la misma sólo que no les cobraron 3 mil ni 5 mil pesos, sino 250 dólares por cada uno, 500 por los dos, equivalentes a 10 mil pesos.

"Le empezamos a pagar y que era en dólares porque desde que habían puesto en nuevo consulado que ya era todo en dólares. En total nos quitó 500 dólares", afirmó el afectado.

Vía telefónica desde ese Estado, González indica que cuando el taxista, a quien identifica de unos 45 años, delgado, calvo y estatura mediana, les dijo exorbitante tarifa trataron de bajar de la unidad, pero las puertas sólo abrían por fuera y por dentro no tenían manivelas para bajar los vidrios.

"Intentamos abrir las puertas así, a esa velocidad, para aventarnos, pero no abrieron las puertas, sólo abrían por fuera, entonces pues ya me dijo: ' no intentes nada más porque te quiebro´, entonces ya cedimos pagamos 250, después dijo: ´no, es por cada uno´".

"Tuvimos que pagar 250 y ya nos tiró en medio de la carretera, pero usted nunca sabe si viene o no viene armado", afirmó.

Como no conoce Monterrey afirma que ese ocurrió a la altura donde estaba el viejo consulado.

"Me grabé el número que traen en el vidrio, en grande, es de cinco dígitos, lo único que mi mente vaga es la diferencia es 20863".

"El taxi era blanco con amarillo, a la altura de la puerta, todo alrededor tiene la franca amarilla como si fueran dientes de cocodrilo".

Los afectados traían dólares porque habían trabajado de jornaleros agrícolas en Estados Unidos y se dirigían a sus hogares, pero llegaron a actualizar sus visas de trabajo.

González afirma que no denunció el hecho porque el taxista los amenazó, no sabía dónde hacerlo y lo único que querían era irse con sus familias tras la amarga experiencia.

"Ahora me pasó a mí y si hago esta llamada y me atrevo a hacer es porque no me gustaría que le pasara a alguien más y no sé quizá llegar más lejos, tal vez la vida y eso es lo que me pongo a pensar a veces, que no le pase a otra persona", expresó.