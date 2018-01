Abarrotan módulos del INE: Hacen filas de más de 5 horas

Noticias de hoy - 31/01/2018 08:51 a.m.

David Torres

Por:

INFO7 - Pese a que a muchos llegaron a las 5:00 de la mañana para salir rápido de la fila, cientos de personas tuvieron que esperar hasta cinco horas para tramitar su credencial del INE en el penúltimo día hábil.

A las 10: 30 de la mañana, algunos apenas habían pasado a la sala de captura de datos.

"Estoy desde ayer aquí", dijo Daniel Alejandro quien tramitó su INE al cumplir 18 años.

Las largas esperas se presentaron en los 28 módulos que tiene el INE de la zona metropolitana en el penúltimo día para tramitar, por primera vez, la credencial de elector o para realizar cambio de datos o domicilio.

"Vengo a hacer un trámite para mi hija, estamos esperando aquí, nomás que no llegaba un testigo y ahorita ya está presente, pero no me dejan pasar, el domingo y ayer estuvimos igual", expresó.

La oficina ubicada en la entrada de Apodaca normalmente abre de 8:00 a 3:00 de la tarde, pero este miércoles, por ser último día, cerrará a las 12:00 de la noche al igual que toda la red de módulos.

"Aproximadamente son 250 fichas y no son suficiente porque hemos estado realizando, aproximadamente, casi 300 trámites en un día, o sea, si se terminan las fichas y aún no se concluyen los horarios de cierre seguimos repartiendo fichas", dijo la encargada del módulo, Diana Berlanga.

Pero además del estrés y cansancio, los solicitantes también enfrentaron el asedio de tránsitos de Apodaca ya que debido a que el módulo está en una plaza comercial, un agente se dio gusto aplicando multas por estar mal estacionados.

"No estamos de acuerdo con las multas que están haciendo los tránsitos porque nosotros no tenemos el tiempo para estar aquí, entonces no te dan oportunidad en lo que tramitas y te mueves. Le pedimos al alcalde de Apodaca pues que nos apoye", dijo la ciudadana, Gloria García.

La campaña de credencialización continuará hasta el 28 de febrero, pero sólo para quienes la van a reponer y cambiar sin modificar datos.