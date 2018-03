¡Zas! Abuelita crea obras en Paint

Redacción

Concha García, es una española de 87 años, que se ha hecho famosa en internet por crear obras de arte usando únicamente Paint.

Cada dibujo lo crea punto a punto con el mouse que le regalaron sus hijos.

Sus obras han cautivado a los usuarios y conocedores de arte en redes sociales.

"Empecé haciendo una casita, luego unas nubes, cosas muy básicas...", cuenta la mujer.

Desde su juventud, doña Conchita tenía pasión por el dibujo y lo empezó a tomar como una actividad recurrente cuando empezó a dar clases a los 70 años.

Tuvo que dejar crear al óleo debido a una enfermedad de su marido que hacia que el olor le molestara.

Pero sus hijos llegaron al rescate cuando le regalaron una computadora y ella descubrió Paint.

"No entiendo muy bien por qué os llaman tanta atención mis dibujos. Yo creo que son cosas muy sencillas", comenta García

Lo que la catapultó a la fama digital fue cuando comenzó a poner sus obras en Instagram por recomendación de su nieta.

"Ya estaba en Facebook, pero, como dice mi nieta: ahí solo hay gente mayor", explica.

Hasta el día de hoy cuenta con 25 mil seguidores en Instagram.

Mi móvil no para de sonar. El viernes (9 de marzo), cuando empezó todo, me reí mucho con mis nietos. No sabíamos que estaba pasando. Incluso me asusté un poco", admite.

Hasta ahora ha publicado 16 de sus obras, pero cuenta que tiene otras 10 que no tardará en postear.

"Hay dibujos que tardó dos semanas en hacer y otros que me quitan más de un mes. Intento ir al detalle. Borro, vuelvo a empezar, borro otra vez... Tengo un dibujo atascado que llevo un año con él", revela.

Tanto sus hijos como sus nietos se sienten orgulloso de doña Conchita.

"Mi abuela lleva muchos años pintando con Paint, pero en los últimos ha perfeccionado su técnica. Se ha convertido en una estrella de Instagram. Está muy contenta", asegura Alba Herrera.

Según el periódico El País, doña Concha reveló que su fuente de inspiración son las postales que le mandaba su marido durante sus viajes de trabajo.