Youtuber es golpeada por su esposo, quien después se quita la vida

Por: Redacción



La famosa youtuber colombiana, Verónica Duque, publicó a través de sus redes sociales una fotografía donde se le ve con el labio ensangrentado y otra imagen de su esposo Esteban Madrigal, a quien denunció de haberle propinado una golpiza.

La reconocida tatuadora dijo que su pareja le causó "dos fisuras en el maxilar y una herida profunda en el labio superior".

"Mi esposo @BanMadrigal me acaba de romper la cara basado en una escena de celos. Por si me pasa algo mientras mis papás llegan, la culpa es completamente suya", comentó la colombiana.

Mi más sentido pésame a Verónica duque @EriitheD. No imagino el dolor que tiene en su corazón. pic.twitter.com/6B9MK1b6qN — Jess? (@CiertaIndirecta) 29 de diciembre de 2018

"Que tu supuesto 'amor de la vida' te agarre la cara a patadas es el dolor más hijueputa del mundo y algo que no le deseo ni al peor de mis enemigos. Lo peor es que hay cosas que no se identifican, estamos en peligro siempre ): ¡qué gonorrea!", escribió en otro Tuit.

La publicación fue borrada, ya que luego recibió una terrible noticia. Aún adolorida por la violencia que sufrió su cuerpo, se enteró por las autoridades que su joven esposo, de 25 años, no había sobrevivido a las fuertes heridas que sufrió tras decidir quitarse la vida.

Posterior a la publicación inicial, la youtuber informó sobre el fallecimiento de su pareja. "Lamento profundamente comunicarles que Esteban decidió terminar con su vida justo después del incidente".

Y añadió: "la noticia me golpea más que a nadie porque no esperaba recibir dos golpes así en una sola noche. En memoria del esposo que adoré todos los días y del que me sentía completamente amada, les pido por favor, cesen los comentarios en sus redes sociales. Deseo con todo mi corazón que esto sea un sueño".

Tras darse a conocer la noticia, la youtuber, además de recibir palabras de consuelo, ha sido atacada por algunos internautas, quienes la acusar de ser la culpable de llevar a su pareja al suicidio por la publicación.

"Ayer encontramos su teléfono en nuestro apartamento, por lo que él nunca vio lo que yo puse en redes, tampoco se llevó las llaves de la casa de su madre, él ya había decidido suicidarse desde antes. No hay partes faltantes en esta historia, no sean hijueputas", respondió a quienes la atacan.