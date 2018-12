Xbox le dice adiós a los discos

ADN40 - De acuerdo con un artículo publicado en el portal web Thurrott, Microsoft sacará el próximo año una consola de Xbox One que no requerirá el uso de discos, los juegos podrán ser descargados directamente de la Microsoft Store con la finalidad de evolucionar la industria de los videojuegos.

Cabe señalar que este dispositivo no será vinculado con la nueva "familia de consolas Scarlett", que se tiene previsto salga en 2020.

Para los usuarios que cuenten con el videojuego en estado físico, la consola contará con un programa que convertirá el disco a descarga digital.

Esta nueva consola no solo traerá la innovación de no contar con el lector de discos, sino que también traerá un beneficio económico para sus consumidores, ya que se estima que el precio de la consola sea de aproximadamente 100 dólares, dejando atrás los 299 que se pagan actualmente por un Xbox One.