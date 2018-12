WhatsApp permitirá hacer pagos

Por: Redacción



La popular aplicación de mensajería WhatsApp tiene contemplado añadir una nueva función que permitirá enviar y recibir dinero a través de la plataforma.

La noticia sobre la nueva función de la aplicación tiene su origen en la cuenta de Twitter de @WABetaInfo. Perfil que tiene el antecedente de haber filtrado varias características nuevas de la APP.

Se cree que en el caso de México, la opción será vista bajo el nombre de "Pagos".

Por el momento, se sabe que en India ya tienen algún tiempo gozando de esta función. Esto hace más factible que pronto sea habilitada en más países.

??WhatsApp Payments screenshots for the setup -- thanks @nagenderraos pic.twitter.com/oqPiIMWnra