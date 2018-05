Redacción

Desarrolladores de la famosa aplicación de mensajería instantánea se encuentran trabajando en nuevas actualizaciones que permitirán a los usuarios saber si un mensaje suyo es reenviado a otro chat.

Cada que los usuarios reenvíen un mensaje a otra conversación, quedará marcado con la etiqueta "reenviado" en el chat original, publicó el portal WABetaInfo.

Aunque la función no está activa, la compañía no descarta incluirla en la próxima versión de WhatsApp.

WhatsApp for Android, iOS and Windows Phone: when you forward a message, a "Forwarded" label will appear in the message.



I already presented this feature some months ago, but WA has recently changed the UI (I like how it looks on Windows Phone more!)



[*AVAILABLE IN FUTURE*] pic.twitter.com/jsk3YTZov3