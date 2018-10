Violó, ahorcó y calcinó a menor; pide perdón en video

"Vio a la niña y después recuerda que la estaba ahorcando. Cuando reaccionó soltó a la niña y ya era muy tarde", dijo la defensa del presunto homicida

El pasado 28 de septiembre, en Colombia, la pequeña Génesis Rúa de nueve años de edad fue reportada como desaparecida por sus padres, sin embargo, horas después fue encontrada calcinada.

El presunto homicida dijo confundir quemar a un perro con los restos de la menor. Los agentes encargados de la investigación identificaron al hombre como Adolfo Arrieta García.

En un principio el hombre indicó a la policía que quemaba los restos de su perro, el cual lo había mordido por lo que decidió matarlo y quemarlo para no dejar rastro de él. Sin embargo, un policía notó que lo que ardía en llamas no eran restos óseos de un perro. Posteriormente descubrieron que había pies y un fémur.

"Me dice que es una persona que va a misa, que estaba dormido y que de repente se despertó con gran rabia, ira, furia. Vio a la niña, la hizo ingresar a su casa y después recuerda que la estaba ahorcando. Cuando reaccionó soltó a la niña y ya era muy tarde, la niña estaba muerta", indicó César Cadena, abogado de Adolfo.

Hoy 5 de octubre, se determinó que la menor fue quemada el mismo día que su agresor la violó, la golpeó, ahorcó y calcinó.

La gobernadora del Magdalena, Rosa Cortes, confirmó que Medicina Legal determinó que la niña Génesis Rúa fue violada y luego incinerada.

"Medicina Legal confirmó que la niña fue violada. Yo vine desde Bogotá hoy (jueves) y efectivamente fue violada, vine con la alcaldesa de Fundación Mallath Martínez. Allá, el presidente Duque llamó a Medicina Legal para que le dieran agilidad a los resultados", dijo

Yeimy Vizcaíno, madre de la pequeña Génesis Rúa, guarda una profunda pena en su corazón pues la mujer solo recrea los últimos momentos que vivió junto a su pequeña en el municipio de Fundación, Magdalena, informaron medios locales.

Por otra parte, el abogado César Cadena asegura que la situación en la que se encuentra Arrieta es una violación a la dignidad humana.

"Su estado de salud ha desmejorado producto de la falta de alimento y la depresión que se ha apoderado de él. No hay quién lo asista porque su familia está ausente, lo poco que come se lo he llevado yo o lo que le regala otro preso que se ha solidarizado", comentó el abogado a los medios.

El primero de octubre, circuló en redes sociales un video en donde Adolfo Arrieta pedía perdón a los familiares de la menor y las personas que lo conocen de la colonia Fundación, que según él, saben que es una persona buena.

"Yo realmente no sé ni lo que hice. Yo también tengo a mi hijo, tengo a mi hija y a mi familia; y ahora no tengo nada", expresa Arrieta en la grabación.