Violó a su hija y tuvo 8 hijos con ella

ADN 40 - El argentino Domingo Bulacio, apodado "El Monstruo de Villa Balnearia", de 57 años, fue condenado a 12 años de prisión por haber abusado de su propia hija por 20 años, con la cual procreó ocho hijos, tras la sentencia, el sujeto no mostró arrepentimiento.

Las pruebas de ADN que fueron realizados en los nietos del acusado revelaron que estos eran en realidad sus hijos, los cuales fueron concebidos a raíz de las continuas violaciones hacía la ahora mujer de 33 años. La pesadilla desde la temprana edad de 9 años, cuando su padre comenzó a tocarla.

Con el tiempo Bulacio la habría adoptado como "su mujer" y la embarazó en ocho oportunidades. "Me amenazaba constantemente y siempre temí por mi vida. Él me dijo que me mataría si dijera algo" compartió ante los medios. El hombre había estado bajo custodia desde su arresto en enero del año pasado, luego de 45 días de fuga.

Huyó de su casa en Villa Balnearia, a una hora de Santiago del Estero, después de que su víctima fue a la policía y les dijo que su padre la había convertido en su esclava sexual cuando tenía solo 11 años.

Bulacio fue arrestado en enero de 2016 cuando su hija le confesó a médicos del hospital de Las Termas de Río Hondo, que había sido violada durante más de dos décadas por su propio padre. También informó acerca de los 8 hijos que concibiera con el ahora convicto.