Por: Redacción





Al menos seis personas murieron y otras 120 resultaron heridas cuando un tornado golpeó la ciudad china de Kaiyuan, provincia de Liaoning, a las 5:15 p.m. hora local el miércoles.

La ciudad de Kaiyuan emitió una respuesta de emergencia de grado II inmediatamente después de ocurrido el incidente.

La misión de rescate está actualmente en curso.

