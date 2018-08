VIDEO: Mujer se defiende de acoso y es agredida con un puñetazo

El ataque se produjo en un lugar público en Francia a plena luz del día

ADN40 - Para denunciar el acoso que sufren las mujeres en la calle, Marie Laguerre, una joven francesa de 22 años, publicó a través de sus redes sociales un video de una cámara de seguridad que muestra el momento en que es golpeada fuertemente luego de que ella lo increpó por acosarla en la calle y decirle comentarios obscenos.

Según relató la joven en su red social, el hombre hizo ruidos, comentarios, silbidos y movimientos con la lengua de una forma "humillante y provocadora", "entonces, le solté: ´cierra el hocico´ devolviéndome sobre mis pasos. Yo no tolero este tipo de comportamientos. No puedo quedarme callada y nosotros no podemos callar, relató la joven en su publicación.

El reclamo de la mujer no le pareció al hombre, por lo que el video muestra cómo regresó para "golpearla en la cara en mitad de la calle, a la luz del día, delante de decenas de testigos".

El video muestra cómo después de la agresión, varios testigos se acercaron a auxiliar a la joven e intentaron hablar con el hombre que la había agredido; posteriormente, medios locales reportaron que Laguerre presentó lesiones en "el pómulo y la arcada dental".