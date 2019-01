VIDEO: Cliente baña a empleada de McDonald's en la cara con café

AP - Un cliente de McDonald's se enojó por la espera de su orden y bañó a una empleada en la cara con café caliente, dijo la policía de Carolina del Sur.

Un medio noticioso reporta que la policía de Camden divulgó el martes el video de vigilancia que muestra al hombre y pidió la ayuda del público para identificarlo. La policía dice que el individuo llegó al restaurante el mes pasado por la vía de servicio para autos y pidió una orden de papas fritas porque estaba descontento con el tiempo de espera.

El reporte policial dice que el hombre luego pidió hablar con la supervisora de la empleada y comenzó a actuar de manera "repulsiva". Luego amenazó con tirarle el café y llamó a la empleada a la ventanilla y le arrojó el café.

La empleada, una adolescente que no ha sido identificada por las autoridades, rehusó tratamiento médico.

Police in Camden, SC released this video of a man throwing hot coffee at a teenage employee at McDonald's. https://t.co/9IMgAdWoWv pic.twitter.com/6NuIVqkakg