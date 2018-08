VIDEO: Chofer permite a perro subir a camión y se viraliza

El video compartido ha generado respeto y admiración por el chofer de la unidad de transporte público

Redacción

Por:

El chofer de un autobús público en Chile compartió en Internet el video de un perro que subió a su unidad para descansar en uno de los asientos.

El gesto del chofer se está viralizando por el trato que le da al animal y no lo abandona al darse cuenta que el perro no viajaba con ninguno de los pasajeros.

"No quise bajar al perro porque debe tener frio. Comparto el video porque a mí me gustan los animales. Me da lo mismo lo que piensa la gente que dice que va a ensuciar. Hay gente que sube en este recorrido y ensucia peor que un animal, en cambio, el (el perro) disfruta de la vista descansando", se le escucha decir al chofer en el video.