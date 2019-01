VIDEO: 5 niños que iban a Disney World mueren en choque en Florida

AP - Cinco niños que se dirigían de Luisiana a Disney World en una camioneta murieron junto con dos conductores de camión en un choque en la autopista Interestatal 75 en el norte de Florida, informó el viernes la Patrulla de Caminos del estado.

Los niños viajaban en una camioneta de pasajeros de la parroquia Avoyelles, dijo el teniente Patrick Riordan durante una conferencia de prensa en Alachua, al sur de Gainesville, en donde fue el accidente.

El jueves, un camión de carga y un vehículo de pasajeros chocaron en los carriles con dirección al norte de la autopista y atravesaron la barrera hacia el otro sentido impactando a otro camión y la camioneta de la iglesia, dijeron los investigadores.

"Una vez que chocaron los semirremolques, ambos se incendiaron", dijo Riordan. Un quinto vehículo se atravesó y golpeó a personas que salieron del vehículo o escombros. Unos 190 litros (50 galones) de diésel se derramaron, avivando el fuego que provocó daños en algunas partes de la autopista.

Al menos ocho personas fueron trasladadas a hospitales con lesiones.

Tras el accidente, fue necesario cerrar la carretera en ambas direcciones, lo que generó un enorme embotellamiento. Las autoridades reabrieron los carriles con dirección al norte aproximadamente a las 8 de la noche, sin embargo, todos salvo uno de los carriles hacia el sur permanecían cerrados la mañana del viernes. Escombros, así como artículos personales y partes de vehículos, estaban esparcidos en la autopista, informó la Patrulla de Caminos de Florida. Un helicóptero ayudaba a encontrar a víctimas que pudieran estar en los bosques cercanos.

Ha sido el peor accidente en la sección de la autopista en el condado Alachua desde enero 2012, cuando 11 personas murieron en un choque en cadena atribuido a una densa neblina y humo en la autopista, que cruza la reserva estatal Paynes Prairie.

