Veterano de guerra salta en paracaídas para recordar desembarco de Normandía

Mundo - 06/06/2019 08:45 a.m.

AP -

No hay disparos esta vez. No había que tomar ningún objetivo del 'Día D', a cualquier costo. Esta vez, 75 años casi hasta la hora después de que se lanzara en paracaídas en la Francia ocupada por los nazis, Tom Rice se encontró nuevamente flotando a través de los cielos de Normandía, ahora a sus 97 años de edad, muy feliz.

"¡Woo-hoo!", Gritó el exparacaidista después de golpear el suelo, llevando los recuerdos de los compañeros perdidos en la batalla y en una nueva misión - recordando esta vez - por los números cada vez más reducidos que se sacrificaron tanto en la Segunda Guerra Mundial.

"Represento a toda una generación", dijo Rice.

Los motores palpitaban, los aviones de transporte C-47 lanzaron una cadena tras otra de paracaidistas, un par de cientos en total, incluido Rice, que saltó atado a un compañero, no solo y sin armas como lo hizo el 6 de junio de 1944.

"Fue perfecto, salto perfecto", dijo Rice después de recuperar el aliento. "Me siento genial. Subiría y lo haría todo de nuevo ".

Las nubes de saltadores, con paracaídas redondos similares a los utilizados por los soldados del Día D, honraban a los miles de paracaidistas que saltaron a los disparos y la muerte hace 75 años.

Su zona de aterrizaje fueron campos de flores silvestres en las afueras de Carentan, uno de los objetivos de las fuerzas aerotransportadas que se cayeron en la oscuridad en misiones peligrosas para tomar objetivos estratégicos e interrumpir las defensas alemanas para que la mayor invasión anfibia de la historia, en las playas del Día D , tendría una mayor probabilidad de éxito.

Rice, de San Diego, saltó a aproximadamente la misma área en la que aterrizó el Día D. Dijo que estaba oscuro en 1944 cuando golpeó el suelo en territorio hostil y no puede estar seguro de dónde estaba exactamente.

Rice saltó con la 101 División Aerotransportada del Ejército de los EUA. En ese día trascendental hace 75 años, aterrizó a pesar de haberse encontrado en la salida y una bala le alcanzó en el paracaídas. Llamó al salto de 1944 "el peor salto que he tenido".

"Me agarré la axila izquierda en la esquina inferior izquierda de la puerta, así que salí, volví y golpeé el costado del avión, volví a girar y volví, y solo traté de estirar el brazo y conseguí liberarme", dijo a The Associated Press en una entrevista.

Su salto el miércoles fue una historia completamente diferente. Todavía aficionado y alegre, y habiéndose preparado durante seis meses con un entrenador físico, Rice se abalanzó con una bandera estadounidense ondeando debajo de él y aterrizó ante una ola de aplausos de la multitud de miles que se reunieron para ver la exhibición aérea.

Otros paracaidistas saltaron con recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, algunos llevaban artículos que sus abuelos llevaban a la batalla. Muchos espectadores llevaban uniformes de la era de la guerra y la música de la época se escuchaba a través de altavoces.

Robert Schaefer, un teniente coronel retirado de las Boinas Verdes del Ejército de Estados Unidos que sirvió en Afganistán, llevaba whisky, cigarros y la placa de identificación y billetera que su abuelo, George J. Ehmet, llevaba consigo cuando luchó como artillero en Francia.

"Siento que tengo que saltar con mi abuelo", dijo Schaefer después.

Los paracaidistas británicos saltaron más tarde sobre Sannerville. Se esperaba que los veteranos del Día D estuvieran entre ellos. Los saltos fueron parte de los eventos que marcaron el 75 aniversario de la invasión del Día D.

Al preguntarle cómo se habrían sentido sus compañeros del Día D al saltar, Rice dijo: "A ellos les encantaría".

"Algunos de ellos no pudieron hacerlo. Muchos de ellos han fallecido. Tuvimos un 38% de bajas ", dijo.

Como muchos otros veteranos, dijo que sigue preocupado por la guerra.

"Todas las IG sufren la misma culpa y vergüenza", dijo Rice. "Nos molesta todo el tiempo por lo que hicimos. Hicimos mucha destrucción, daño. Y perseguimos a los alemanes, y regresar aquí es una cuestión de cierre. Puede cerrar el problema ahora ", dijo.