Venezuela se desangra mientras Maduro se amarra en el poder

Mundo - 13/05/2018 07:00 a.m.

Notimex - El cardenal Baltazar Porras, el rector Benjamín Scharifker y dirigentes estudiantiles señalan a Maduro como el responsable de la crisis del país y cuestionan que luego de cinco años de gobierno, en los que se han deteriorado los indicadores económicos y sociales, pretenda ahora como candidato negar su responsabilidad y prometa que será luego de las elecciones del 20 de mayo cuando se dedicará a reconstruir la economía, destacó el diario El Nacional.



Los comicios no son la solución a la crisis, la cual requiere de atención inmediata. "El país se está desangrando mientras Maduro solo ve cómo se atornilla en el poder", afirmó el cardenal Baltazar Porras.

Dijo que Venezuela "está en caída libre" pues han desmejorado todas las condiciones de vida de los ciudadanos. "Tenemos casi cuatro lustros de deterioro permanente, lo que causa el estupor de la comunidad internacional, que ve cómo un país con recursos y posibilidades tiene a su población sumida en una pobreza y miseria cada vez mayores".

A su vez, Benjamín Scharifker, rector de la Universidad Metropolitana, afirmó que si bien en el período de Maduro ha habido deterioro, el atraso viene desde más atrás. "No puedo denotar ningún elemento que signifique progreso", afirmó.

"Esta elección no despierta ninguna expectativa. No va a pasar absolutamente nada", subrayó.

El académico señaló que desde hace más de 10 años no se aprueban en el Consejo Nacional de Universidades programas nuevos para las universidades. "Eso nos condena al atraso. En las instituciones tampoco se satisfacen las necesidades de la población. El mundo se va desarrollando y las universidades no lo hacemos al ritmo que avanza el conocimiento".

En tanto, Alfredo García, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, afirmó que la crisis se agudiza diariamente. "Los servicios básicos se encuentran en profunda decadencia; las oportunidades para los estudiantes cada día se reducen más al irse del país o a abandonar los estudios profesionales.

Señaló que el 20 de mayo no habrá elecciones, sino un simulacro vestido de fraude. "Pretenden ser la solución política a un problema que no va a dejar de existir mientras quienes llevan gobernándonos por más de 18 años no salgan del poder".