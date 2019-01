Vegana se convierte en carnívora tras picadura de araña

Por: Redacción



Sylwia Tabor, una estricta vagan de Sacramento, California, se vio en la necesidad de comer carne luego de que una araña la picara en el tobillo en julio de 2017 cuando se encontraba acampando, según medios locales.

La estadounidense de 32 años, relató que tras la picadura comenzó a brotarle un grano en la zona de la ingle, posteriormente creció hasta el tamaño de un puño.

Los médicos le diagnosticaron fascitis necrotizante, una infección que se extiende por el tejido celular, sin embargo, tras ser internada lograron contener la extensión de la enfermedad siendo los cirujanos quienes extrajeran piel del estómago para reemplazar la zona afectada.

Asimismo, después de la cirugía los expertos recomendaron ingerir proteínas naturales obligándola a comer carne.

La exvegana confesó sentirse mucho mejor y tener mas energía luego de consumir dichos alimentos.

"Cuanto más me metí, más comprendía que ingerir carne es el modo más eficiente de obtener nutrientes, sobre todo cuando se agregan carbohidratos y verduras en la dieta", indicó.

Ahora Tabor compra la carne a un granjero local. "Sé que proviene de un buen lugar, por lo tanto las cuestiones éticas ya no me afectan", finalizó.



Ex-vegan now only eats 100% meat after being bitten by a spider. https://t.co/5dgkJ0DMRa pic.twitter.com/zYLhscHUPT